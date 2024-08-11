اليوم السابع
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قتيلان فى غارة إسرائيلية على بلدة الطيبة جنوب لبنان

الأحد، 11 أغسطس 2024 07:48 م
قتيلان فى غارة إسرائيلية على بلدة الطيبة جنوب لبنان جنوب لبنان
أحمد علوى

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أفادت وسائل إعلام، بسقوط قتيلين كانا على دراجة نارية في غارة إسرائيلية على بلدة الطيبة جنوب لبنان.

وأشارت قناة روسيا اليوم الروسية إلى أن عملية الاستهداف حدثت في محيط المدرسة الرسمية في البلدة مما أدى إلى اندلاع نيران في محيطها.

وأكد أن الطيران الإسرائيلي اخترق جدار الصوت على دفعتين في أجواء أقضية صور وصيدا وجزين والزهراني وصولا الى بيروت والبقاع شرقا.

واستهدف الطيران الإسرائيلي بغارة جوية بلدة العديسة في جنوب لبنان.

وفي وقت سابق، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات متكررة على قرى وبلدات في جنوب لبنان، فيما أعلن حزب الله اللبناني عن استهداف 3 مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود.







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