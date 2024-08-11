قائد شيشانى بالجيش الروسى: أوكرانيا ستواجه الهزيمة بعد معارك منطقة كورسك

أحمد علوى

قال الميجور جنرال أبتي علاء الدينوف، نائب رئيس المديرية العسكرية السياسية الرئيسية بوزارة الدفاع الروسية، وقائد وحدة الكوماندوز "أحمد"، إن القتال في منطقة كورسك هو المعركة النهائية التي ستهزم بعدها أوكرانيا.



وكتب على قناته على (تلجرام): "لا أرى أسبابا تجعلك تعتقد أننا قد نخسر هذه المعركة. فهذه هي المعركة التي تحدثت عنها دائما. وأنا أدعو الجميع للمشاركة في هذه المعركة الحاسمة لأن أوكرانيا ستهزم بعد هذه المعركة"، وفقا لوكالة تاس الروسية.



وأشار علاء الدينوف أيضا إلى أن القوات المسلحة الروسية تبذل قصارى جهدها للدفاع عن الأراضي الروسية.



وقال "المواطنون الروس وسكان منطقة كورسك والمناطق المتاخمة لأوكرانيا يعيشون الآن أوقاتا عصيبة للغاية. صحيح أنهم يعانون، حيث يقتل معظمهم من المدنيين. لقد بذل المقاتلون من جميع المؤسسات، وخاصة وزارة الدفاع الروسية، كل ما في وسعهم للقضاء على القوات الأوكرانية وتحرير أراضينا".