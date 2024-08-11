فريق جوالات جامعة كفر الشيخ يشارك فى المعسكر الدائم بمصيف بلطيم.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شارك فريق جوالات جامعة كفر الشيخ، فى فعاليات المعسكر الدائم للجامعة بمصيف بلطيم للعام الجامعي 2023/2024، على مدار 5 أيام، وذلك برعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ومتابعة وتنفيذ الادارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

وأكد الدكتور ‏عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن معسكر الجامعة الدائم بمصيف بلطيم هو معسكر إعداد قادة يسعى إلى تربية وتنشئة أبناء الجامعة على تحمل مسئولياتهم الوطنية في المستقبل القريب والبعيد بما يخدم الدولة المصرية واستراتيجيتها تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويتضمن البرنامج أنشطة تثقيفية وتوعوية بين ندوات ومحاضرات وورش عمل وبعض الأنشطة الترفيهية والرياضية لاستمتاع الشباب بها على مصيف شاطئ بلطيم، موضحاً أن ذلك يأتي في إطار خطة الجامعة لدعم الأنشطة الطلابية والترفيهية، والتى تضعها الجامعة محورًا رئيسيًا من محاور التطوير والانجاز فى خطة الجامعة والمبنية على الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن قطاع الأنشطة الطلابية بالجامعة يحظى بأولوية قصوى باعتباره وسيلة وأداة أساسية وفاعلة فى بناء شخصية الطلبة، في إطار مشروع بناء الإنسان وتطوير العقل المصري، مشيراً إلى أن الجامعة لا تدخر جهداً وتعمل دائماً على توفير كافة الإمكانات التي تساعد أبناءها الطلبة على المنافسة في كافة المسابقات داخل الجامعة وخارجها.

ومن جانبه أوضح الدكتور رشدي العدوي، منسق عام الانشطة الطلابية بالجامعة، أن الجامعة من خلال الأنشطة الصيفية للطلبة ودعمها، تستهدف تعزيز فرص الطلبة فى ممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية في بيئة ايجابية، مشيرًا إلى حرص الجامعة على إحداث دمج حقيقى وفعال للطلبة فى كافة المجالات التعليمية والتثقيفية والترفيهية.

جدير بالذكر أن برنامج المعسكر قد تناول محاضرات في تأصيل الهوية الوطنية للشباب، مصر وتحديات المستقبل، المشروعات القومية ضرورة حتمية للمستقبل، الحكومة الالكترونية، نحو حياة كريمة، والاشاعات وكيفية مواجتها، بالإضافة إلى بعض ورش العمل التي تصقل قدرات ومهارات الشباب في فرص العمل في المستقبل.



جانب مننشطة جوالة الجامعة بمصف بلطيم



فريق جوالات جامعة كفر الشيخ يشارك فى المعسكر الدائم للجامعة بمصيف بلطيم



فريق جوالةجامعة كفر الشيخ