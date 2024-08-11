فتح باب القبول للدفعة الثانية لبرنامج البكالوريوس المشترك فى الفم والأسنان بين جامعة الإسكندرية ومانشستر

الإسكندرية - أسماء على بدر

أعلنت كلية طب الأسنان جامعة الإسكندرية، عن فتح باب القبول للحصول على بكالوريوس طب وجراحة الفم والاسنان بدرجة علمية مشتركة بين جامعة الإسكندرية ومانشستر بالمملكة المتحدة، والذي يعد أول برنامج بكالوريوس مشترك مع جامعة بريطانية في الشرق الأوسط ويقدم " اليوم السابع " مميزات البرنامج.

1- نفقات السفر والمعيشة بمصر تعد أقل من مثيلاتها في الدول الأخرى

2- حصول الطالب على تعليم رفيع المستوى من خلال الدراسة في إحدى جامعات المملكة المتحدة.

3- يؤهل الخريج لمواصلة الدراسات العليا في المملكة المتحدة.

4- يعتبر الطالب المسجل في البرنامج طالبا في جامعة مانشستر منذ تسجيله حيث يتيح البرنامج للطالب استخدام المصادر المتاحة للتعلم في جامعة مانشستر مثل الايميل ومكتبة مانشستر الرئيسية الواسعة وغيرها

5- فتح باب القبول حتى اكتمال العدد المحدد بالموقع الرسمى للكلية .