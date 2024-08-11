ضبط 180 شيكارة سماد مدعم خلال حملات تفتيشية بالمنيا قبل بيعها بالسوق السوداء

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلن اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، عن ضبط سيارة نقل تحمل (180) شيكارة سماد مدعم بإجمالى (9) أطنان بقصد التهريب والاتجار بها بالسوق السوداء، وذلك خلال حملات رقابية المكبرة نظمتها مديرية التموين بالتعاون مع الجهات المعنية، لإحكام السيطرة على الأسواق والتأكد من صلاحية المعروض من السلع والمواد الغذائية إلى جانب الرقابة على توزيع الأسمدة بالجمعيات الزراعية لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

من جانبه، أضاف عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن ضبط سيارة نقل محملة بعدد (60) شيكارة دقيق بلدى مدعم بإجمالى (3) أطنان، ومصادرة عدد (180) شيكارة سماد مدعم بإجمالى (9) أطنان فى محاولة لتهريبها والإتجار بها بالسوق السوداء، إلى جانب ضبط عدد (45) جركن زيت طعام بإجمالى (720) لترا مجهولة المصدر ومعبأة فى جراكن غير صالحة لحفظ المواد الغذائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد وكيل الوزارة، أن المديرية لا تألو جهداً فى تنظيم الحملات الرقابية والتفتيش المستمر على مستوى مراكز المحافظة التسعة وذلك لتحقيق الانضباط بالأسواق والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية الصادرة وإنتاج خبز مطابق للمواصفات تنفيذا لتوجيهات محافظ المنيا بهدف تحقيق الصالح العام.