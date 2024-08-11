اليوم السابع
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ضبط المتهمين بالتشاجر بسبب خلاف على ملكية شقة فى منطقة الزيتون

الأحد، 11 أغسطس 2024 04:24 م
ضبط المتهمين بالتشاجر بسبب خلاف على ملكية شقة فى منطقة الزيتون المتهمون
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله على إحدى الصفحات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن ادعاء صاحب الحساب بقيام خارجين على القانون بالتعدى على صديقه بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة.

 

بالفحص بناءً على توجيهات اللواء طارق راشد مدير الأمن تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 10 الجارى تبلغ لقسم شرطة الزيتون بحدوث مشاجرة بين طرف أول: (مقاول "صديق القائم بالنشر") ، طرف ثان: (عم الطرف الأول ، ونجله ، شقيق الطرف الأول) لخلافات حول ملكية شقة بدائرة القسم تعدوا خلالها على بعضهم البعض بالضرب ونتج عن ذلك إصابة الطرف الأول بكدمات.

 

ونجح رجال المباحث بناء على توجيهات اللواء علاء بشندي مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة في ضبط طرفى المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم عرض صديق المقاول "القائم بالنشر" على النيابة العامة لادعائه الكاذب.







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