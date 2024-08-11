سفيرة السعودية بواشنطن عضو اللجنة الأولمبية: ما تعرضت له إيمان خليف أمر محزن

كتبت ـ إيمان حنا

قالت سفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، عضو اللجنة الأولمبية الدولية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان آل سعود؛ إن تداول المعلومات المغلوطة والمضللة بشأن الهوية الجنسية للبطلة الجزائرية إيمان خليف قد استمر رغم الحقائق الواردة في البيان المشترك، المنبثق من اللجنة الأولمبية الدولية ووحدة الملاكمة لأولمبياد باريس، وهذا أمر غير مقبول ومحزن أيضاً.

وانتقدت السفيرة السعودية ما تم تداوله إعلامياً بشأن الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، مؤكدةً أن الحقائق واضحة، فالآنسة إيمان خليف ولدت فتاة، وعاشت طوال عمرها أنثى. وفق قناة الإخبارية السعودية.

وأضافت ريما بنت بندر ـ خلال مداخلتها الجلسة الختامية للجنة الأولمبية الدولية ـ " لقد حظيت بشرف الانضمام إلى عضوية اللجنة الأولمبية الدولية، ولجنة المساواة بين الجنسين والتنوّع والشمول، وبما أنني سيدة مسلمة عربية، وهي سمات تجسد هويتي، لذلك لا يمكنني أن أبقى صامتةً عمّا يتم تداوله إعلامياً بشأن إيمان خليف".

واستطردت: بداية أود أن أؤكد تأييدي التام للبيان المشترك المنبثق من اللجنة الأولمبية الدولية ووحدة الملاكمة لأولمبياد باريس 2024 الصادر في 1 أغسطس الجارى إن الحقائق هنا واضحة. إن الآنسة إيمان خليف؛ وُلدت فتاة، وعاشت طوال عمرها أنثى.