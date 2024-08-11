زوج يتهم زوجته بالنشوز والاستيلاء على 360 ألف جنيه من أقاربه.. التفاصيل

كتبت أسماء شلبي

"أجبرتني تصرفات زوجتي غير المسئولة لسداد ديونها التي تجاوزت 360 ألف جنيه، بعد استيلائها مبالغ مالية من بعض الأقارب من عائلتي، وتحايلها لإلحاق الأذي والضرر المادي والمعنوي بي".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج بمحكمة الأسرة بالجيزة، أثناء شكوته من عنف زوجته، والمطالبة بإثبات نشوزها.

وأصاف الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "عامين ونصف مدة زواجي منها، رأيت ما لا يتحمله بشر، مشاكلها لا تنتهي كل فترة بلاغات ضدها وأخبار عن مبالغ مالية أستولت عليها، كنت لا أعلم أين تبدد تلك المبالغ سددت لها في العام الأول 400 ألف، ومؤخراً ما يزيد عن 360 ألف جنيه، بخلاف المصوغات التي استولت عليها من شقيقاتي ووالدتي وأصبحت ملزم بردها، لأذوق العذاب بسبب عجزي عن السيطرة على تصرفاتها".

وتابع الزوج: "سددت ديونها وبالرغم من ذلك شهرت بي، واتهمتني بالبخل وحرمانها، ولاحقتني بدعوي تبديد ورفضت رؤيتي لطفلتي، لتتراكم علي الديون الخاصة بزوجتي، فمنذ أن هجرت المنزل وأنا أسدد مبالغ تجاوز الـ 50 ألف جنيه، مما جعلني أطالب بإثبات نشوزها وإسقاط حضانتها".

وأكد الزوج: "زوجتي رفضت تحمل مسئولية الزواج حتي بعد أن أصبحت أم، وعندما أشكو تتهمني بأنني بخيل وأريد أن أتحكم في تصرفاتها، وأنني أتسبب لها بالحرج أمام عائلتها، رغم أنها المخطئة في حقي والإساءة وقعت من جانبها وفقاً للشهود والمستندات".