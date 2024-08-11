رئيس جامعة بنها يتفقد اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية

فريق المحافظات

تفقد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية وسير العمل باللجان، جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة صلاح فؤاد عميد الكلية، والدكتور تامر جمال عرفة وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور هانى زكريا وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد الكريم نبهان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بالكلية، والدكتور مصطفى طه رئيس كنترول اختبار القدرات، ومدير الكلية.

وخلال الجولة، تحدث رئيس جامعة بنها مع الطلاب واستطلع آراءهم حول مستوى الاختبارات، مؤكدا علي حرص جامعة بنها توفير المناخ الملائم وكافة سبل الراحة للطلاب وأولياء أمورهم خلال أداء الاختبارات.



وأشار الدكتور ناصر الجيزاوي، إلى أن اختبارات القدرات لكلية التربية الرياضية سوف تستمر حتى الثامن من أغسطس القادم وذلك وفق الخطة الزمنية المقررة من المجلس الأعلى للجامعات.

رئيس الجامعة يتفقد اختبارات القدرات

طلاب الثانوية العامة أثناء الدخول لاختبارات القدرات

طلاب الثانوية العامة فى انتظار تسجيل اختبارات القدرات

رئيس جامعة بنها يتفقد اختبارات القدرات