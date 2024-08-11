رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماعا بلجنتى المكتبة المركزية ومكتبات أون لاين

المنوفية - محمد فتحى

عقد الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، إجتماع لجنتي المكتبة المركزية والمكتبات الجامعية الشهري، بمشاركة أعضاء اللجنة online عبر منصات الاجتماعات الإلكترونية.

وأوضح رئيس جامعة المنوفية، أنه تم خلال الإجتماع إستعراض الأنشطة والفعاليات التي قامت بها مكتبات كليات ومعاهد الجامعة خلال شهر يوليو، ومتابعة ما تم تنفيذه من قرارات ومناقشة جدول أعمال الجلستين.

واشار "القاصد" إلي أنه تم مناقشة الموضوعات الخاصة بأعمال الإدارة العامة لمكتبات الجامعة والمكتبة المركزية والرقمية والسمعية والبصرية وما تم إنجازه من أعمال جرد المكتبات والإضافة الجديدة من الكتب والدوريات والموسوعات التي تم شرائها أو إهدائها إلي بعض مكتبات الكليات، بالإضافة إلى متابعة ما تقدمه المكتبة الرقمية من خدمات للباحثين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا.

وأضاف رئيس الجامعة، أن اللجنة استعرضت التقاريرحول تنفيذ ورش عمل بعنوان تقنية الواقع المعزز من الإدارة العامة للمكتبات ببعض الكليات.