رئيس الوزراء يوجه وزير الاستثمار بالترويج لجذب المزيد من المستثمرين

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا، استعرض خلاله الفرص الاستثمارية المتاحة بقطع الأراضي التي يُمكن استغلالها لبناء نحو 250 ألف غرفة فندقية، لاستيعاب 30 مليون سائح سنويًا، وهو أحد المستهدفات التي توليها الحكومة أهمية خاصة خلال الفترة الحالية.

وحضر الاجتماع كل من وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، ويُمنى البحّار، نائب وزير السياحة والآثار، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تُولي أهمية كبيرة خلال الفترة الحالية لقطاع السياحة، باعتباره أحد القطاعات الرئيسية التي تعمل الحكومة على تطويرها وتحسين أدائها، ضمن برنامج الإصلاح الهيكلي الذي يضم، إلى جانب السياحة، كلا من قطاعات: الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه إلى جانب الجهود المبذولة من قِبل الحكومة للترويج للمقاصد السياحية المختلفة، هناك مُستهدفات تعمل عليها الدولة حاليًا، وهي جذب 30 مليون سائح سنويًا، لكن في المقابل نواجه تحديًا يتمثل في ضرورة إضافة نحو 200 إلى 250 ألف غرفة فندقية.

وتابع: في هذا الصدد، وجهتُ وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بالعمل على الترويج لجذب المزيد من المستثمرين العاملين في تطوير وتشغيل المنشآت والغرف الفندقية، بما يُسرّع من وتيرة إنشاء وتشغيل الغرف الفندقية المطلوبة، جنبًا إلى جنب مع الجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار في هذا الشأن.

وفي هذا الإطار، استعرض رئيس مجلس الوزراء عددًا من المناطق المُستهدفة لخلق مقاصد سياحية جديدة، سواء على البحر الأحمر أو في منطقة الساحل الشمالي على البحر المتوسط، وذلك على غرار ما تم تنفيذه في شرم الشيخ والغردقة، أو ما يتم حاليًا في منطقة رأس الحكمة.

كما عرض الدكتور مصطفى مدبولي عددًا من المناطق الأخرى التي تمت إعادة إحيائها، سواء في القاهرة أو الجيزة أو في المناطق الأثرية القديمة، مضيفًا: أصبح لدينا عدد من الغرف الفندقية في هذه المناطق كالتي تم بناؤها فى حديقة تلال الفسطاط، وسور مجرى العيون، والتى يتم تجهيزها في "مجمع التحرير" أو القاهرة التاريخية وغيرها.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هيئة التنمية السياحية التي تمتلك محفظة أراضٍ سياحية، تتبع وزارة الإسكان، لذلك هناك توجيه لوزير الإسكان بإعداد خريطة بالأراضي المتاحة لتنفيذ هذه المستهدفات.

وأكد رئيس الوزراء أن مسئولية الترويج للفرص الاستثمارية السياحية مسئولية مشتركة بيننا جميعًا، ولذا يجب العمل كفريق واحد .

كما أكد أهمية عقد اجتماعات اللجنة الوزارية للتنمية السياحية بصورة دورية بما يُسهم في تذليل أي معوقات، ودفع العمل بهذا القطاع المهم.