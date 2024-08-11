اليوم السابع
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تنسيق 2024.. تفاصيل برامج الساعات المعتمدة بكلية سياسة واقتصاد القاهرة

الأحد، 11 أغسطس 2024 08:00 م
تنسيق 2024.. تفاصيل برامج الساعات المعتمدة بكلية سياسة واقتصاد القاهرة جامعة القاهرة- أرشفية
كتب محمد صبحى

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استعدادًا لـ تنسيق 2024، ينشر "اليوم السابع " شروط الالتحاق بكلية  الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وتعتبر الكلية من أهم المؤسسات التعليمية والبحثية في مجالات الاقتصاد والإحصاء والعلوم السياسية، ويسعى طلاب الثانوية العامة الالتحاق بها ولكي يصبح المتقدمون مؤهلون للقبول بالكلية عليهم استيفاء كل شروط الالتحاق بالبرامج.
وفي التقرير التالي سنتعرف على شروط القبول بالكلية وعدد ساعات برامجها وفرص توظيفها:

شعبة اللغة الإنجليزية (قسم اقتصاد/ إحصاء/ علوم سياسية):


تبلغ عدد ساعات البرنامج 142 ساعة معتمدة، ويشترط للالتحاق بالبرنامج اجتياز اختبار القبول الذي تنظمه الكلية واجتياز الاختبار الشفوي وسداد مصروفات التقديم ومصروفات اختبار القبول والمصروفات الإدارية، وعلى طلاب شهادة الثانوية العامة وشهادات الثانوية الأجنبية والعربية اجتياز اختبار القبول واختياز الاختبار الشفوي وسداد مصروفات التقديم 1000 جنيه ومصروفات اختبار القبول 260 جنيه والمصروفات الإدارية قيمة الساعة 1100 جنيه للطلاب الجدد، ويقدم البرنامج فرص للتوظيف بسوق العمل فخريج قسم العلوم السياسية قد يعمل محلل سياسي أو في وزارة الخارجية، بينما قسم اقتصاد قد يعمل في البنوك أو كمحلل اقتصادي، وأخيرا خريج قسم إحصاء قد يعمل في الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

شعبة اللغة الفرنسية (قسم اقتصاد/ علوم سياسية):


تتشابه شعبة اللغة الفرنسية مع اللغة الإنجليزية في عدد ساعات البرنامج وشروط الالتحاق، ويوفر أيضا هذا البرنامج نفس الفرص التي يوفرها البرنامج السابق ولكن ما يميزه هو أنه مشترك مع جامعة باريس (بانتيون-سوربون)، وبالتالي فإن الطالب يحصل على درجة مزدوجة في الاقتصاد أو العلوم السياسية معا.







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