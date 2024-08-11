اليوم السابع
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تنسيق الجامعات 2024.. قبل إتاحة تسجيل الرغبات اعرف قائمة كليات تقبل علمى علوم

الأحد، 11 أغسطس 2024 06:00 م
تنسيق الجامعات 2024.. قبل إتاحة تسجيل الرغبات اعرف قائمة كليات تقبل علمى علوم معامل التنسيق
محمد صبحى

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تنطلق أعمال المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات غدا الإثنين وتستمر حتى يوم 16 أغسطس، إذ ستتم إتاحة موقع التنسيق الإلكترونى أمام طلاب الثانوية العامة لتسجيل الرغبات.

وقرر مكتب التنسيق، أن الحد الأدنى للمرحلة الأولى شعبة علمى علوم 371 درجة فى أكثر بنسبة 90.48% بإجمالى عدد طلاب 23850 ألف طالب، وأن يكون الحد الأدنى للشعبة الهندسية 357 درجة فأكثر بنسبة 87.07% بإجمالى عدد طلاب 15355، كما سجل الحد الأدنى للشعبة الأدبية 280 درجة فأكثر بنسبة 68.29% بإجمالى عدد طلاب 73995 وبذلك يكون إجمالى عدد طلاب المرحلة 113200 من جميع الشعب.

وفيما يلى ينشر" اليوم السابع" قائمة الكليات التى تقبل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة شعبة علمى علوم والدارسين الناجحين فى مواد " الفيزياء والكيمياء والاحياء وللتعرف على الكليات :- 

 

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