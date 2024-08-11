"تعليم جنوب سيناء" تعلن قائمة أوائل الثانوية العامة على مستوى المحافظة

جنوب سيناء_ فايزة مرسال

أعلنت مديرية مديرية والتعليم بجنوب سيناء، قائمة أوائل شهادة الثانوية العامة العامة هذا العام بشعبها العلمية علوم _ العلمية رياضيات _ والشعبة الأدبية للعام 2023\2024، فى إطار توجيهات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء بتهنئة الطلاب أوائل شهادة الثانوية العامة.

وتقدم عادل عبدالرحمن عتلم وكيل مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، بخالص التهاني والتبريكات القلبية لأبناؤه الطلبة الأوائل في شهادة الثانوية العامة، ووجه تحية شكر وتقدير لهم ولأولياء أمورهم مشيداً بالجهد الكبير الذى بذلوه.

وأعرب وكيل المديرية عن مدى سعادته بأبناؤه الطلاب وما حققوه من نتائج عظيمة ومبهرة ترفع اسم مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء عاليا ، مؤكداً أن عليهم مواصلة العمل بجد واجتهاد حتى يتحقق لهم مزيداً من النجاح والتقدم في حياتهم الجامعية .

كما تقدم بخالص الشكر والتقدير لمديري عموم ووكلاء الإدارات التعليمية وكذلك مديري المدارس الثانوية العامة والمعلمين والعاملين بتلك المدارس لجهودهم المبذولة والملموسة مع الطلاب طوال العام.



اوائل الثانوية العامة بجنوب سيناء (1)



اوائل الثانوية العامة بجنوب سيناء (2)