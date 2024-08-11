تحريات مكثفة لكشف ملابسات مصرع شاب وإصابة آخرين خلال حفل زفاف بكرداسة

كتب بهجت أبو ضيف

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف ملابسات مصرع شاب وإصابة آخرين، بسبب إطلاق شماريخ خلال حفل زفاف فى كرداسة، وتم القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع شخص وإصابة آخرين في كرداسة.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شابا لقى مصرعه وأصيب آخرون، بسبب إطلاق شماريخ خلال حفل زفاف.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.