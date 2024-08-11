اليوم السابع
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تأجيل محاكمة 111 متهما فى قضية "طلائع حسم" لجلسة دور شهر أكتوبر

الأحد، 11 أغسطس 2024 03:43 م
تأجيل محاكمة 111 متهما فى قضية "طلائع حسم" لجلسة دور شهر أكتوبر المستشار وجدى عبد المنعم
كتب إيهاب المهندس

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قررت الدائرة 3 إرهاب المنعقدة ببدر اليوم برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 111 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طلائع حسم"، لجلسة اليوم الثالث من الأسبوع الثانى من دور شهر أكتوبر لاستكمال فض الأحراز. 

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائل عـمـران وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال.

ووجهت النيابة للمتهمين في القضية رقم 31947 لسنة 2022 جنايات المرج رقم 760 حصر أمن الدولة العليا، أنهم في غضون الفترة من عام 2015 حتى يناير من عام 2021 داخل مصر، تولوا قيادة في جماعة إرهابية.

ووجه لبعض المتهمين تهم إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وحيازة وإحراز أسلحة نارية في غير المصرح باستخدامها.







خليه حسم

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