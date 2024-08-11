بيطرى قنا يضبط 70 كيلو لحوم ودواجن فاسدة خلال حملة على الأسواق

قنا - صابر سعيد

قال عمر عبد الباقي، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن مديرية الطب البيطري، شنت حملة تفتيشية مكبره لضبط الأسواق، والتحقق من صحة وسلامة المواد الغذائية ذات أصل حيواني بمحلات الجزارة والمطاعم، للضرب بيد من حديد على المخالفين وضبط اللحوم ومنتجاتها التى لا تصلح للاستهلاك الآدمي، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف عبد الباقي، أن الحملة نجحت فى تحرير 11 محاضر بمراكز قنا وقفط ونجع حمادي، بإجمالي وزن 30 كجم لحوم بلدي مذبوحة خارج المجازر الحكومية ،ووزن 40كجم دواجن ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي، مشيرًا إلى أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة، و إحالة المخالفين إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق معهم.

وأكد الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطري بقنا، أن المديرية مستمرة فى حملاتها على الأسواق ومحال بيع اللحوم لضبط أي مخالفات من شأنها الإضرار بالمواطن القنائى.



