اليوم السابع
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الأحد، 11 أغسطس 2024 10:55 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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بعد القبض عليه.. قضيتا قتل خطأ وتزوير محرر رسمي يحاكم فيهما عصام صاصا

الأحد، 11 أغسطس 2024 08:30 ص
بعد القبض عليه.. قضيتا قتل خطأ وتزوير محرر رسمي يحاكم فيهما عصام صاصا مطرب المهرجانات عصام صاصا
كتب إيهاب المهندس

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صدر قرار من الجهات المختصة بوضع مطرب المهرجانات عصام صاصا على قوائم ترقب الوصول، وبمجرد عودته من الخارج تم التحفظ عليه بعد وصوله إلى مطار القاهرة، وترحيله إلى مديرية أمن الجيزة، لاتهامه في قضيتين مختلفتين.

 

دهس موظف

يحاكم عصام صاصا أمام محكمة جنايات الجيزة لاتهامه بالتسبب في مصرع موظف بسيارته، أعلى الطريق الدائري، تحت تأثير المخدر، وصدر قرار بإخلاء سبيله في هذه القضية بكفالة ولكنه سافر للخارج بعد إخلاء السبيل.

تزوير محرر سمي

توجد قضية أخري لمطرب المهرجانات عصام صاصا، في اتهامه هو وشقيقه وآخرين بتزوير توكيلات لانتداب محام للمتهم الأول للدفاع عنه في قضية دهس الموظف.







عصام صاصا

القبض على عصام صاصا

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مطرب المهرجانات عصام صاصا




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