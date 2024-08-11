برازيلى يطلق النار على حكام مسابقة ملكة جمال بعد حصول ابنته على المركز الرابع

كتب خالد إبراهيم

انتهت مسابقة ملكة جمال إقليمية فى ألتاميرا، بالبرازيل، بمأساة بعد أن بدأ والد إحدى المتسابقات فى إطلاق النار على الحكام، لأن ابنته حصلت على المركز الرابع فقط، ووقعت هذه الحادثة الغريبة فى أواخر يوليو الماضى، بعد انتهاء مسابقة ملكة جمال "II Baile da Escolha da Rainha" فى مدينة ألتاميرا، فبعد حوالى ساعتين من انتهاء المسابقة، بدأ والد احدى المشاركات، وهو مزارع محلى يُدعى سيباستياو فرانسيسكو، فى التعبير عن عدم رضاه عن حصول ابنته على المركز الرابع فى المسابقة، متشككا فى قرار الحكام ومعايير التقييم، حيث كان المكان الذى أقيمت فيه مسابقة ملكة الجمال مزودا بأمن خاص وشرطة عسكرية، لكن بدا أن الأب الغاضب لم يهتم، وفى وقت ما أخرج مسدسا وحاول إطلاق النار على أحد القضاة، لكن أطلقت عليه الشرطة النار.



اطلاق نار

وبحسب الشهود، اعتبر فرانسيسكو حصول ابنته على المركز الرابع فى مسابقة ملكة الجمال بمثابة إذلال، وبسبب عدم رضاه عن تفسير القضاة، حاول أن يأخذ الأمور على عاتقه، لكنه أُطلق عليه الرصاص قبل أن يتمكن من إيذاء الآخرين، وتم نقل المزارع إلى المستشفى، لكنه توفى متأثرا بجراحه، بحسب oddity central.

وبحسب ما ورد كانت القاعة التى وقعت فيها الأحداث المأساوية مكتظة، ولم يكن أمام الضباط خيار سوى إطلاق النار على الأب الغاضب من أجل حماية الحاضرين، وتمكن من إطلاق بضع طلقات بمسدسه قبل أن يتم إنزاله وإصابة شخص آخر ونقله إلى المستشفى، ويجرى حاليا التحقيق فى هذا الحادث لتحديد ما إذا كان بإمكان الشرطة العسكرية منع وفاة الأب الغاضب.