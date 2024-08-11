بدء التشغيل التجريبى لنظام الذاكرة المؤسسية EMS بمجلس مدينة أبورديس

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

شهد مجلس مدينة أبورديس بجنوب سيناء، إطلاق العمل ببرنامج نظام الذاكرة المؤسسية، إدارة الموارد والمشروعات، تشغيلاً تجريبياً على مستوى كافة الإدارات بمجلس المدينة، كمرحلة أولى بتعليمات اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، واشراف الدكتورة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء.

قال اللواء سامح المتولي رئيس مدينة أبورديس، إنه يتم تنفيذ هذا النظام على ثلاث مراحل الأولى على الإدارة الهندسية والثانية على مستوى الموارد البشرية والشئون القانونية والثالثة على مستوى الادارات في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي واللواء دكتور خالد مبارك بكري محافظ جنوب سيناء نحو التحول الرقمي وتماشياً مع رؤية مصر 2030، مؤكداً أنه تم توفير كافة أجهزة ومعدات وشبكات ، كما تم تدريب القائمين على هذا العمل، كما تمت دراسة آليات تنفيذه بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تنفيذا للعقد المبرم لتوطين وتنفيذ برنامج الذاكرة المؤسسية EMS و النظام المالي المتكامل ERP وتطوير البوابة الإلكترونية وتطبيق المحمول لتتناسب مع احتياجات المحافظة وتوفير الوقت والمجهود وتحسين وتطوير الأداء وتقديم خدمات مميزة للمواطنين في المرحلة القادمة.

وأضاف : كما تجمع المنظومة بين مفاهيم وآليات إدارة الموارد ERP وإدارة العملاء CRM وإدارة الأعمال EIS وإدارة الموارد البشرية HR في نظام و بالإضافة الى توفير الوقت والمجهود والتكلفة في حالة التعامل بالنظام الورقي ،و إحكام الرقابة على الأداء والجودة ومستويات التشغيل، مما سينعكس وبشكل مباشر على تحسين أداء الخدمات المقدمة للمواطنين.

