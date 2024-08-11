اليوم السابع
Ads
الأحد، 11 أغسطس 2024 04:58 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

اليمن يدين قصف الاحتلال الإسرائيلى لمدرسة تؤوى نازحين فى غزة

الأحد، 11 أغسطس 2024 04:00 ص
اليمن يدين قصف الاحتلال الإسرائيلى لمدرسة تؤوى نازحين فى غزة الخارجية اليمنية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعرب اليمن، السبت، عن إدانته الشديدة للقصف الهمجي الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدرسة "التابعين" التي تؤوي نازحين في حي الدرج بقطاع غزة، ما أدى إلى سقوط أكثر من 100 شهيد وإصابة العشرات.


وأكدت وزارة الخارجية اليمنية - في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت) - أن السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة، لن يتأتى إلا بمنح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة التي تكفلها كافة القوانين والمواثيق الدولية.


ودعت الوزارة، المجتمع الدولي إلى إتخاذ خطوات فورية لوقف إطلاق النار ووضع حداً للجرائم والانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.







اليمن

غزة

الخارجية اليمنية

غارات على غزة

الاحتلال




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة