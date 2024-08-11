اليمن يدين قصف الاحتلال الإسرائيلى لمدرسة تؤوى نازحين فى غزة

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أعرب اليمن، السبت، عن إدانته الشديدة للقصف الهمجي الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدرسة "التابعين" التي تؤوي نازحين في حي الدرج بقطاع غزة، ما أدى إلى سقوط أكثر من 100 شهيد وإصابة العشرات.



وأكدت وزارة الخارجية اليمنية - في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت) - أن السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة، لن يتأتى إلا بمنح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة التي تكفلها كافة القوانين والمواثيق الدولية.



ودعت الوزارة، المجتمع الدولي إلى إتخاذ خطوات فورية لوقف إطلاق النار ووضع حداً للجرائم والانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.