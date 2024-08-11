اليابان: إلغاء عشرات الرحلات الجوية والبرية تحسبا للعاصفة "ماريا"

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ألغت السلطات في اليابان اليوم الأحد، عشرات الرحلات الجوية والبرية، وعلقت العمل ببعض خطوط القطارات؛ تحسبا للعاصفة الإستوائية "ماريا" التي من المتوقع أن تضرب البلاد غدا.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن العاصفة ستؤثر على مناطق شمال شرق البلاد، وأن السلطات نصحت من يخططون للسفر من وإلى المناطق المعرضة للعاصفة بمتابعة آخر التحذيرات الرسمية وتحديثات السفر.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن تجلب العاصفة "ماريا" أمطارا غزيرة مصحوبة بالرعد والرياح العنيفة، كما سترفع من احتمال وقوع الكوارث والفيضانات والانهيارات الأرضية بالمنطق المنخفضة.