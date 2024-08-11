العراق: اعتقال 9 متهمين بالإرهاب وضبط مواد شديدة الانفجار وأسلحة بعدة محافظات

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أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الأحد، القبض على 9 متهمين بالإرهاب، وضبط مخزني عتاد ومواد شديدة الانفجار وأسلحة بعدة محافظات، وإحالة المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة.

وذكر الجهاز - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن قوات الجهاز الأمن الوطني في محافظة ديالى تمكنت من اعتقال متهم يقوم بتوزيع مساعدات مالية على عوائل عناصر بالعصابات الإرهابية، كما ألقت القوات القبض على 8 متهمين بالإرهاب صادرة بحقهم مذكرات اعتقال، وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، في محافظات البصرة وكركوك والأنبار ونينوى.

وأشار إلى ضبط مخزني عتاد تابعين لتنظيم (داعش) الإرهابي، الأول في ناحية اليوسفية جنوبِ العاصمة بغداد والآخر في صحراء الرزازة في محافظة الأنبار غربي العراق؛ حيث جرى ضبط كيلو جرام من مادة TNT شديدة الانفجار، و16 صاروخا، و100 صاعق تفجير، و17 قنبلة يدوية، و3 كيلو جرامات من مادة C4 شديدة الانفجار؛ حيث جرى التعامل معه وتفجيرا بموقع الضبط.