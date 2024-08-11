السياح يتحدون الطقس الحار بجولات فى معابد ومقابر الأقصر التاريخية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

حالة من السحر والجمال تجذب المئات من سياح العالم يوميا للاستمتاع بين شرق وغرب محافظة الأقصر، رغم حرارة الطقس وارتفاع درجات الحرارة في شهر أغسطس، إلا أنه لا تزال حركة السياحة مستمرة بصورة تؤكد على عشق الأجانب القادمين من حول العالم للحضارة المصرية القديمة.

وفى هذا الصدد، حصل "اليوم السابع" على صور لزيارات الأفواج السياحية من مختلف الدول الأجنبية في معابد الكرنك والأقصر في شرق الأقصر، ومقابر ملوك الفراعنة ومعابد الرمسيوم وتمثالى ممنون في البر الغربى، للإستمتاع بالسحر والحضارة المصرية القديمة التي حيرت العالم بعظمة القدماء المصريين في بناء تلك المعالم الأثرية العظيمة الباقية منذ آلاف السنين.

ومن جانبه يقول الخبير السياحى محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر وأسوان، إن حرارة الشمس والطقس الصيفي الملتهب لم يمنع السياح القادمين من دول أوروبا المختلفة وآسيا والأمريكتين للإستمتاع بسحر المعالم الأثرية، حيث تستمر الزيارات السياحية والإقبال الكبير بالأقصر، ويحصل السياح لدى تواجدهم فى الأقصر على دعم كبير من المسئولين في المعابد، وتنظيم الجولات والرحلات صباحاً ومساءاً للاستمتاع بالرحلات السياحية والأثرية الأبرز حول العالم والتى تجذب الجميع للتنزه صباحاً فى المعالم الأثرية شرق وغرب الأقصر، والتنزه ليلاً فى شوارع المدينة بعربات الحنطور وعلى الكورنيش وغيرها من المظاهر المبهجة.

ويضيف محمد عثمان لـ"اليوم السابع"، إنه تشهد معابد الأقصر ومعابد الكرنك بوسط مدينة الأقصر، حالة من الإقبال السياحى المميزة من الأفواج القادمة من حول العالم للإستمتاع بالحضارة المصرية القديمة خلال فترة النهار بالمعابد، فيعتبر الكرنك من أبرز الأماكن التي يزورها السياح في الأقصر صباحاً وهو دار العبادة الأكبر فى تاريخ البشرية، بجانب معبد الأقصر الذي بنى على كورنيش النيل بمدينة الأقصر، وكذلك مقابر ملوك الفراعنة ومعابد البر الغربى التي يستمتعون بها عقب رحلات البالون الطائر صباحاً.



زيارات السائحين فى مقابر ملوك الكرنك



توافد كبير من السياح فى مقابر ملوك الأقصر



جانب من استمتاع السائحين فى معابد الكرنك



التوافد الكبير من السائحين من حول العالم



استمتاع الأجانب بين الكباش ومعابد الأقصر



استمتاع السائحين فى منطقة تمثالى ممنون