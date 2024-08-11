السعودية: استضافة 15 مليون معتمر العام المقبل

كتبت ـ إيمان حنا

أعلن برنامج خدمة ضيوف الرحمن بالسعودية، عن خطته لاستضافة 15 مليون معتمر في 2025، مع التركيز على توسيع البنية التحتية ورقمنة وتطوير الخدمات بأعلى المعايير.وفق "عكاظ".

وأوضح أن هذه الجهود تهدف إلى تلبية حاجات ضيوف البيت الحرام، مستفيدةً من أحدث التقنيات لتحقيق هذا الهدف، وجاء ذلك ضمن التحول في رحلة ضيوف الرحمن والرؤية المستقبلية لخدمتهم، وتتطلع الخطة المستقبلية إلى استضافة 30 مليون معتمر بحلول 2030م، من خلال إجراءات سهلة وميسرة للقدوم لأداء العمرة، وحلول فعالة ومبتكرة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المعتمرين.

وأوضح التقرير السنوي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن لعام 2023م، تطوير 15 موقعاً إسلامياً وثقافياً في 2025م، مع تأهيل وتحسين المواقع التاريخية الإسلامية والثقافية في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويهدف البرنامج إلى الوصول لـ40 موقعاً مؤهلاً بحلول 2030م؛ ما سيجعل المملكة بوابة لتجارب ثقافية وروحانية ثرية.

وأكد أن البرنامج يسعى لتحقيق نسبة رضا تصل إلى 85% عن الخدمات المقدمة في 2025م، مع هدف الوصول إلى 90% بحلول 2030م، من خلال تقديم خدمات بمستويات ومعايير عالمية وضمان تجربة رحلة سلسة ومريحة باستخدام أحدث الابتكارات.

وأشار التقرير إلى أن باكستان في المرتبة الأولى من حيث عدد المعتمرين بأكثر من مليوني معتمر، تليها مصر بـ1,762,825 معتمر، ثم إندونيسيا بـ1,466,369 معتمر.



