التحالف الوطني وإعلام القليوبية ينظمان ندوة عن أهمية الجهود التطوعية

القليوبية إبراهيم سالم

نظمت إدارة إعلام القليوبية، بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم، ندوة تحت عنوان "التعليم والجهود التطوعية لخدمة وتنمية المجتمع"، في إطار الحملة التي أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تحت إشراف الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات.

وأكدت ريم حسين عبد الخالق مدير مجمع إعلام بنها، أهمية نشر ثقافة التطوع داخل المدارس والمؤسسات التربوية لأنها تسهم بدورها في صناعة جيل واعي ومدرك لأهمية العمل التطوعي ومحبا له، وعندما تقوم المدارس بهذا الدور كما ينبغي سنجني ثمار مازرعناه في هؤلاء الأطفال حينما يصبحوا شبابا وقيادات في المجتمع، فالعمل التطوعي عملا بلا مقابل ولكنه يصنع حياة أفضل للجميع.

وأوضح محمد غنيم، رئيس مجلس مدينة كفر شكر، أن العمل التطوعي يساعد في تقليل الصعوبات التي يواجهها المجتمع ويزيد من شعور الفرد بالمسؤولية الاجتماعية ما يساهم في الإسراع بوتيرة التنمية، مشيرا إلى أن العمل التطوعي وسيلة تعطي للفرد فرصة علي بناء شخصيته وكيانه ومكانته الاجتماعية.

كما أكد محمد بدوي على أهمية العمل التطوعي بالنسبة للفرد والمجتمع حيث يعد سلوكا ترتقي به المجتمعات كما يعد مؤشرا هاما لتقدم الأمم فكلما زاد التقدم والرقي في دولة معينة فكلما زاد حجم مشاركة مواطنيها في التنمية وهذه المشاركة تعكس وعي المواطنين بأهمية دورهم في نهضة بلادهم ورفعتها ، لذا تحرص الدول المتقدمة في إدراج العمل التطوعي كعلم يدرس في المدارس والمعاهد والجامعات تأكيدا علي أهمية دور المؤسسات التربوية في نشر ثقافة التطوع بين الطلاب من خلال المعلمين وطريقة التدريس والمناهج الدراسية والأنشطة المدرسية الصيفية واللاصيفية.

وأضاف محمد القاضي نقيب المعلمين، أن التربية على العمل التطوعي جزء لا يتجزأ من مهام المدرسة، وهي ليست معرفة فقط، ولكن ممارسة تلقن للتلاميذ من خلال نشاطات مدرسية ملموسة تغرس في التلاميذ احترام وحب العمل التطوعي، مؤكدا أن المدارس والمؤسسات التربوية من أهم مؤسسات التنشئة الاجتماعية التي لها دور بارز في نشر ثقافة التطوع التي تؤثر إيجابيا على الفرد والمجتمع، حيث تتطور شخصية المتطوع ويكتسب خبرات تزيد من ثقته بنفسه كما تنمي إحساسه بالمسؤولية الاجتماعية وتحقق التكافل والتماسك الاجتماعي وتزيد من الانتماء الوطني.