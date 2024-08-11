اليوم السابع
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الأحد، 11 أغسطس 2024 02:14 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الاحتلال يوسع أوامر الإخلاء القسري بخان يونس

الأحد، 11 أغسطس 2024 01:33 م
الاحتلال يوسع أوامر الإخلاء القسري بخان يونس خان يونس
أ ش أ

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وسعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أوامر الإخلاء القسري في مناطق بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بينما نسفت عددا من المنازل غرب مدينة رفح، جنوب القطاع.


وطالب جيش الاحتلال الإسرائيلي ، المواطنين والنازحين المتواجدين في حي الجلاء المعروف بمدينة حمد شمال مدينة خان يونس بالإخلاء فورا، كما جدد مطالبة المواطنين في أحياء جديدة في مركز مدينة خان يونس بإخلائها قسرا، وهذه المرة كان الأمر موجها في الساعة الواحدة صباحاً.


وبالتزامن مع ذلك، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال، قصفها لبلدات وأحياء مدينة خان يونس ،وتجاوز عدد النازحين من شرق ووسط خان يونس نحو 70 ألف مواطن، وقد قصفت طائرات الاحتلال مناطق القرارة والجلاء وخزاعة وبني سهيلا وأبراج حمد، ما أدى إلى تدمير مناطق واسعة بشكل كامل.


وهذه المرة الثالثة خلال نحو أسبوع التي توسع فيها قوات الاحتلال أوامر الإخلاء في مدينة خان يونس التي أعلنت، الجمعة، بدء عملية عسكرية فيها.







خان يونس

الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلى

التهجير

التهجير القسرى




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