استطلاع نيويورك تايمز: هاريس تتقدم على ترامب 4 نقاط فى 3 ولايات رئيسية

كتبت ريم عبد الحميد

كشف استطلاع جديد للرأي أجرته صحيفة نيويورك تايمز وكلية سينا أن كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكى والمرشحة الديمقراطية فى انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، تتقدم على منافسها الجمهورى دونالد ترامب فى ثلاث ولايات رئيسية حاسمة، فيما وصفته الصحيفة بأنه أحدث مؤشر على تغيرالموقف بالنسبة للديمقراطيين بعد انسحاب الرئيس جو بايدن من السباق الرئاسى.

وتتقدم هاريس على ترامب بفارق 4 نقاط فى ولايات ويسكونسن وبنسلفانيا وميتشيجان، بنسبة 50% مقابل 46%، بين الناخبين المحتملين فى كل ولاية. وأجرى المسح بين يومى الخامس والتاسع من أغسطس.

وتأتى الاستطلاعات، التي وصفتها الصحيفة من بين أولى المسوح الأعلى جودة فى تلك الولايات منذ إعلان بايدن انسحابه، بعد نحو عام من الاستطلاعات التي أظهرت إما سباق متعادل أو تقدم طفيفا لترامب على بايدن.

وفى حين أن السباق الرئاسي الأمريكي، الذى أعيد تشكيله لا يزال فى الأسابيع المبكرة المتقلبة، فإن الديمقراطيين الآن فى موقف أقوى بشكل ملحوظ فى هذه الولايات الرئيسة الثلاث التي طالما كانت مفتاحا لانتصارات الحزب أو هزائمه. ورغم ذلك، فإن النتائج تشير إلى نقاط ضعف لهاريس، حيث يفضل الناخبين ترامب فيما يتعلق بمن يمكنهم الثقة فى تعامله مع الاقتصاد والهجرة، وهما قضيتان لا تزال أساسيتان فى السباق الرئاسي.

وقالت نيويورك تايمز إن نتائج هذا الاستطلاع ربما تقضى على أي شكوك بشأن ما إذا كان دخول كامالا هاريس السباق الرئاسي قد أحدث تحولا فيه.

وأشارت الصحيفة إلى التغير الرئيسى فى السباق كان مدفوعا بعدم شعبية بايدن، التي حرمت الديمقراطيين من إدارة استراتيجيتهم المعتادة ضد ترامب وحلفائه من أنصار حركة "جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، وهى جعل الرئاسة استفتاء على ترامب بترشيح مرشح مقبول على نطاق واسع. حيث كان ملايين الناخبين محصورين فى خيار بين مرشحين لا يحبون أيا منهما.