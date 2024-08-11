استشهاد أمين شرطة في تبادل إطلاق الرصاص مع عنصر شديد الخطورة بالمرج

كتب محمود عبد الراضي

لقي عنصر إجرامى شديد الخطورة مصرعه بالقاهرة واستشهاد أمين شرطة.. عقب تبادل إطلاق النار مع القوات فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط العناصر الإجرامية من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة..

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء طارق راشد مدير الأمن قيام (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة سبق إتهامه فى العديد من القضايا أبرزها "سرقة بالإكراه") بالإتجار بالمواد المخدرة متخذاً من مسكنه الكائن بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب استصدار إذن من النيابة العامة بضبطه وتفتيش مسكنه تم إستهدافه بقيادة اللواء علاء بشندي مدير مباحث العاصمة حيث بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات من بندقية خرطوش كانت بحوزته وأسفر التعامل عن مصرعه وإستشهاد أمين شرطة ناصر محمد عبد السلام (من قوة مباحث قسم المرج).. وعُثر بحوزته على (بندقية خرطوش "المستخدمة فى الواقعة" - عدد من الطلقات - كمية من مخدر البودر).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.