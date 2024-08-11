أوغندا: مصرع 8 أشخاص بانهيار أرضى جراء الأمطار الغزيرة بشمال كامبالا

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لقي 8 أشخاص على الأقل، بينهم طفلان، مصرعهم جراء انهيار أرضي في منطقة "كيتيزي"، بشمال العاصمة كامبالا، عقب هطول أمطار غزيرة.



وأوضحت وسائل إعلام محلية، اليوم، أن الانهيار الأرضي الناجم عن الأمطار الغزيرة تسبب في انهيار "مكب" نفايات ضخم بشمال العاصمة الأوغندية؛ مما أدى لابتلاع العديد من الأشخاص وعدد من الماشية وأسفر عن مقتل الأشخاص الثمانية.



وقالت هيئة مدينة كامبالا العاصمة - التي تدير موقع مكب النفايات، في بيان نشرته على حسابها بمنصة "إكس" - إنه حدث محزن للغاية.. "لقد عُثر على ثمانية قتلى حتى الآن.. هم ستة بالغين وطفلين".



وأفادت هيئة مدينة كامبالا بأن 14 شخصا جرى إنقاذهم ونقلهم إلى المستشفى، دون تحديد حالتهم الصحية، مشيرة إلى أن "عملية الإنقاذ مازالت مستمرة وسنقوم بتحديث المعلومات حال ورود جديد إلينا".

ووفقا لصحيفة "لوموند" الفرنسية؛ أظهرت لقطات من مكان المأساة حفارة تحفر في أكوام من القمامة بحثا عن ضحايا أو ناجين؛ بينما يشاهد حشد كبير المشهد. وتجمع بعض السكان خلف شريط أصفر أقامته الشرطة ممسكين بأيديهم بصور لذويهم المفقودين.



وأوضحت هيئة مدينة كامبالا أنه كان هناك عطل هيكلي في مكب النفايات صباح يوم أمس السبت؛ مما أدى إلى انهيار جزء منه. وأضافت أن "فرقنا، إلى جانب وكالات حكومية أخرى، موجودة في موقع الحدث لتنفيذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة ومنع وقوع المزيد من الحوادث" ومازالت الأضرار قيد التقييم.



وكان الرئيس الفخري لبلدية مدينة كامبالا، إرياس لوكواجو، قد حذر - في يناير الماضي - من أن الأشخاص الذين يعملون في مكب النفايات في كيتيزي أو يعيشون بجانبه يتعرضون لمخاطر صحية خطيرة؛ بسبب القمامة التي تفيض من المكب، واصفا موقع المكب بأنه "كارثة وطنية" تتطلب تدخل الحكومة والبرلمان.



وأوضح مسئول عن موقع النفايات - في تصريحات لصحيفة "ديلي مونيتور" المحلية المستقلة - أن "مكب" النفايات الذي تبلغ مساحته 14 هكتارا جرى إنشاؤه في عام 1996 وتتجمع فيه القمامة التي تُجمع من العاصمة كمبالا والتي تقدر بحوالي 1200 طن من النفايات يوميا.



جدير بالذكر أن العديد من دول شرق أفريقيا شهدت مؤخرا هطول أمطار غزيرة أسفرت عن انهيارات أرضية؛ ففي الشهر الماضي أدت انهيارات أرضية مدمرة في منطقة نائية بجنوب إثيوبيا عن مقتل نحو 250 شخصا. وفي فبراير 2010، أسفرت الانهيارات الطينية في منطقة جبل إلجون، بشرق أوغندا، عن مقتل أكثر من 350 شخصا.