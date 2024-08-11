أمن الجيزة يعاين آثار حريق مخزن خردة فى منطقة كرداسة

كتب بهجت أبو ضيف

عاين رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، مخزن خردة اشتعل به حريق في كرداسة، وتبين أنه مبنى عشوائي من الطوب الأبيض، وسط منطقة زراعية، بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز.



واستجوب رجال المباحث مالك المخزن، لكشف ملابسات اشتعال الحريق، وأشارت التحريات الأولية إلى عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق.



ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، باندلاع حريق بمخزن بإحدى قرى كرداسة، تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيطه، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها.



تبين من خلال المعاينة، أن الحريق اشتعل بمخزن خردة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.

