أصابه بكسر فى الجمجمة.. ضبط المتهم بالتعدى على محامى بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على محامى وإحداث إصابته بكسر بالجمجمة أثناء قيامه بتجهيز مكتب خاص له بدائرة قسم شرطة السلام أول.

بالفحص بناء على توجيهات اللواء طارق راشد مدير الأمن تبين أنه تبلغ لقسم شرطة السلام أول من إحدى المستشفيات باستقبال (محامى - مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق "مصاب بكسر بالجمجمة وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم" ولا يمكن استجوابه) إثر ادعاء مشاجرة بدائرة القسم، وبالانتقال وسؤال والده إتهم (سائق – مقيم بدائرة القسم) بالتعدى على نجله المصاب بالضرب باستخدام عصا خشبية حال تواجده بالمكتب الخاص به نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها لقيام المشكو فى حقه بطلب مبلغ مالى من المصاب "دون وجه حق".

عقب تقنين الإجراءات بقيادة اللواء علاء بشندي مدير المباحث تم ضبط المتهم، وبحوزته الأداة المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.