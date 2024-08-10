180 شهيدا وجريحا فى 3 مجازر إسرائيلية بغزة خلال 24 ساعة

كتب أحمد جمعة

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، السبت، ارتكاب جيش الاحتلال 3 مجازر ضد العائلات الفلسطينية، ما أدى لتسجيل استشهاد 40 شخصا وإصابة 140 آخرين خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك في اليوم الـ 309 للعدوان الإسرائيلي المستمر على غزة.

أشارت الصحة الفلسطينية إلى ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 39790 شهيدا و91702 إصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، بارتكاب مجزرة في حق الفلسطينيين فجر اليوم السبت، في قطاع غزة، حيث أعلن أنه "أغارت طائرة بتوجيه استخباري لهيئة الاستخبارات العسكرية والشاباك والقيادة الجنوبية على مدرسة التابعين التي تقع بجوار مسجد في منطقة الدرج والتفاح والتي تستخدم مأوى لسكان المدينة".

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، أن "عناصر حماس اتخذت مقر مدرسة التابعين، للاختباء وللترويج لاعتداءات مختلفة ضد قوات جيش الدفاع ودولة إسرائيل".

بدوره قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة في فلسطين، واليوم السبت، داخل مدرسة التابعين بمدينة غزة راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد وعشرات الإصابات.

وأضاف في بيان اليوم السبت، إن جيش الاحتلال قصف النازحين بشكل مباشر خلال تأديتهم صلاة الفجر، وهذا ما رفع أعداد الشهداء بشكل متسارع.

وأوضح أنه من هول المذبحة وأعداد الشهداء الكبير لم تتمكن الطواقم الطبية والدفاع المدني وفرق الإغاثة والطوارئ من انتشال جثامين جميع الشهداء حتى الآن.