وزير الأوقاف يكلف رئيس القطاع الديني بالاجتماع بقيادات الدعوة بالسويس

كتب لؤى على

- مكافأةٍ ألفى جنيه ومنح تصريح خطابة بالمكافأة على بند التحسين لمؤذن مسجد وإدارى بالمديرية حاصلين على درجة الدكتوراه



- مكافأة ألف جنيه لعامل المسجد الكبير بإدارة أوقاف فيصل لانضباطه فى العمل

كلف الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف الدكتور هشام عبد العزيز على رئيس القطاع الدينى بالاجتماع بقيادات الدعوة وعدد من الأئمة بمديرية أوقاف السويس، والقيام بحملة تفتيش مفاجئة على مساجد المحافظة لضبط العمل الدعوى والإدارى بالمساجد.

وعقد الدكتور هشام عبد العزيز على رئيس القطاع الدينى اجتماعًا مع قيادات الدعوة بالمديرية نقل فى بدايته تحيات الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف لهم جميعًا.

وأكد رئيس القطاع الدينى على ضرورة الالتزام بالزى والمحافظة على الدروس وحماية المنابر والانضباط التام، والالتزام بوقت الخطبة المحدد، وأن يكون الإمام وريثًا للنبوة فى علمه وسمته وحركاته وسكناته وتعاملاته داخل المسجد أو خارجه، وأن يكون فى منتهى الانضباط واللباقة، وأن يكون فى مظهره معبرًا عن الشرع الحنيف، بحيث يكون فى منتهى البهاء.



وعقب الاجتماع انطلقت حملة مكبرة برئاسة فضيلة الدكتور هشام عبد العزيز على رئيس القطاع الدينى للمرور على مساجد محافظة السويس، حيث شملت الجولة المرور على مساجد: المسجد الجامع الكبير ومسجد حمزة ومسجد عباد الرحمن ومسجد التوحيد بإدارة أوقاف فيصل، ومسجد إبراهيم نافع بإدارة أوقاف عتاقه، ومسجد سيدى الغريب ومسجد الرضوان بإدارة أوقاف السويس، ومسجد سيدى عبد الله الأربعين ومسجد الرحمن ومسجد عبد الله بن عمر ومسجد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومسجد التوابين ومسجد الشيخ سعيد ومسجد سيدى عبود بإدارة أوقاف الأربعين، وغيرها من المساجد.

ضمت الحملة كلًّا من الشيخ أحمد عبد المنعم مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة، و الشيخ ماجد راضى مدير مديرية أوقاف السويس، وعددًا من السادة مديرى الإدارات والمفتشين أعضاء التفتيش العام بديوان عام وزارة الأوقاف ومديرية أوقاف السويس.

وخلال الجولة بدا واضحًا اهتمام العامل محمد صابر سليمان عامل بالمسجد الكبير (على بن أبى طالب رضى الله عنه) بإدارة أوقاف فيصل والقائم على نظافة المسجد وقيامه بتنظيف وتطهير المسجد أثناء مرور لجنة التفتيش وتفانيه وإخلاصه فى خدمة بيت الله تعالى، وبرفع الأمر إلى الأستاذ الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف قرر منح العامل محمد صابر سليمان مكافأة ألف جنيه وشهادة تقديرٍ تقديرًا لجهده المتميز فى أداء عمله.

كما التقت الحملة بعدد كبير من رواد المساجد، وتم بحث مشكلة فى إحلال وتجديد مسجد الرحمن بمنطقة الألبان بإدارة أوقاف الأربعين، حيث توقفت الأعمال بالمسجد لوجود عدد من المشاكل، وبرفع الأمر إلى وزير الأوقاف وجه على الفور بتذليل كافة العقبات وعودة الأعمال للمسجد مرة أخرى.

وخلال الجولة التقى الدكتور هشام عبد العزيز على رئيس القطاع الدينى بالمؤذن أسامة عبد اللاه دندراوى محمود مؤذن مسجد الصحابة بإدارة أوقاف فيصل، وتبين حصوله على درجة الدكتوراه فى تخصص اللغة العربية الشعبة الأدبية من كلية الآداب جامعة السويس، كما التقى بالعامل أحمد محمد أحمد رضوان عامل مسجد ومنتدب بالمديرية بالإرشاد الدينى وتبين أيضًا حصوله على درجة الدكتوراه فى مقاصد الشريعة من الجامعة الأمريكية بتقدير مرتبة الشرف الأولى، وبرفع أمرهما إلى وزير الأوقاف وجه فورًا بصرف مكافأة قدرها 2000 جنيه لكل منهما، ومنح كل منهما شهادة تقدير، ومنح كل منهما تصريح خطابة على بند التحسين تكريمًا لجهدهما المتميز فى أداء عملهما، وتحصيلهما واجتهادهما فى العلم حتى حصلا على درجة العالمية الدكتوراه، بجانب قيامهما بخدمة بيت الله (عز وجل) على أكمل وجه.

وعقب انتهاء الجولة استقبل خالد سعداوى السكرتير العام لمحافظة السويس واللواء عارف البركاوى رئيس حى الأربعين الدكتور هشام عبد العزيز على رئيس القطاع الدينى وقيادات الدعوة بالمديرية، حيث أشاد السكرتير العام لمحافظة السويس إشادة كبيرة بجهود أئمة الأوقاف بمحافظة السويس وانضباط العمل الدعوى بمساجد المحافظة وكثافة الأنشطة القرآنية والدعوية، كما أشاد بجهود الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف العلمية والدعوية.