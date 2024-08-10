واشنطن تدعم إسرائيل بالسلاح رغم المجازر والانتهاكات فى غزة والضفة.. تفاصيل

كتبت رباب فتحى

استمرارا للدعم الأمريكى لإسرائيل رغم ارتكابها مجازر وجرائم حرب وانتهاكات لا تتوقف سواء فى غزة أو الضفة الغربية، قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن الولايات المتحدة ستصرف 3.5 مليار دولار كمساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل من مشروع قانون الميزانية التكميلية الذي تمت الموافقة عليه في وقت سابق.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إنه من المتوقع أن يتم الصرف في غضون 15 يومًا. ومن المتوقع أن تستخدم إسرائيل الأموال لشراء الأسلحة من الحكومة الأمريكية أو من الشركات الأمريكية.

كما أكدت وزارة الخارجية في بيان الجمعة، أن إدارة بايدن لن تمنع المساعدة الأمنية الأمريكية لوحدة عسكرية إسرائيلية ثبت ارتكابها لانتهاكات لحقوق الإنسان، بعد أن اتخذت حكومة إسرائيل خطوات لمنع المزيد من الجرائم.

وقررت الوزارة في أبريل أن الوحدة، كتيبة نيتسح يهودا، ارتكبت انتهاكات في الضفة الغربية المحتلة من قبل إسرائيل كانت خطيرة بما يكفي لتحفيز الاستعانة بقانون ليهي، الذي يحظر التدريب الأمريكي أو توفير المعدات الأمريكية للقوات الأجنبية التي ترتكب "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان" مثل الاغتصاب أو القتل أو التعذيب.

في شهر أبريل، عندما أصبح من المعروف أن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على الكتائب الإسرائيلية المتهمة بانتهاكات حقوق الإنسان، وصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وغيره من القادة الإسرائيليين هذه الإمكانية بأنها "ذروة العبث والانحدار الأخلاقي" في وقت كانت فيه القوات الإسرائيلية تخوض حرباً في غزة ضد حماس.

وزعم البيان أن إسرائيل اتخذت إجراءات كافية لتلبية معايير قانون ليهي "للإصلاح"، في شكل العدالة والمساءلة، لجعل الوحدة مؤهلة للحصول على مساعدات أمريكية مستمرة، كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر في بيان يوم الجمعة.