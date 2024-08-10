هبوط اضطرارى لطائرة ترامب بعد عطل مفاجئ

أحمد علوى

أفادت وسائل إعلام أمريكية أن طائرة دونالد ترامب، تعرضت لعطل مفاجئ، خلال توجهه لولاية مونتانا لحضور تجمع انتخابي.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن طائرة ترامب غيرت مسارها في طريقها إلى مونتانا بسبب مشكلة ميكانيكية لكنها هبطت اضطراريا بسلام في مكان قريب.