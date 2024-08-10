اليوم السابع
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هبوط اضطرارى لطائرة ترامب بعد عطل مفاجئ

السبت، 10 أغسطس 2024 01:52 ص
هبوط اضطرارى لطائرة ترامب بعد عطل مفاجئ طائرة ترامب
أحمد علوى

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أفادت وسائل إعلام أمريكية أن طائرة دونالد ترامب، تعرضت لعطل مفاجئ، خلال توجهه لولاية مونتانا لحضور تجمع انتخابي.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" إن طائرة ترامب غيرت مسارها في طريقها إلى مونتانا بسبب مشكلة ميكانيكية لكنها هبطت اضطراريا بسلام في مكان قريب.

 







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