نيويورك تايمز: تحديات كبيرة تواجه كامالا هاريس مع تقارب المنافسة مع ترامب

كتبت ـ رباب فتحى

تحت عنوان "حملة كبيرة لكامالا هاريس واختبارات كبيرة فى المستقبل"، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن هناك تحديات مستقبلية تواجه نائبة الرئيس الأمريكى، كامالا هاريس فى مسعاها للفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، معتبرة أن تلك التحديات هى ما سيحدد مدة شهر العسل المستمر منذ انسحاب الرئيس جو بايدن وتولى هاريس مهمة الترشح باسم الديمقراطيين.

وأضافت الصحيفة، أن الأيام التى تلت إعلان ترشيح كامالا هاريس للانتخابات بدت وكأنها حلم بالنسبة لنائبة الرئيس نفسها وللديمقراطيين ولأى شخص يريد أن يراها فى البيت الأبيض بعد الانتخابات. لكن يبدو أن هناك حقيقة أكثر صعوبة لهاريس وراء مشاعر البهجة وتنامى شعبيتها تتمثل فى أن المنافسة مع الخصم الجمهورى دونالد ترامب لا تزال متقاربة بشكل ملحوظ.

وأوضحت الصحيفة، أن هاريس لا تزال تعادله فى ولايات يجب الفوز بها مثل ويسكونسن وميشيجان، وفقًا لمتوسطات استطلاعات الرأي لصحيفة نيويورك تايمز، فى الوقت الذى يشحذ فيه حلفاء ترامب هجماتهم. كما أنها لم تواجه بعد التدقيق أو التقييم بعد تقديم أى مقابلة فضلا عن أنها لم تصدر كذلك رؤية مفصلة لرئاستها المحتملة.

واعتبرت الصحيفة، أن كل حملة رئاسية هي سلسلة من الاختبارات، والتحديات مثل هل يمكن إثارة الناخبين؟ هل يمكن جمع المال؟ بالنسبة لهاريس، فإن الإجابة على هذين السؤالين حتى الآن هي نعم. اندمج حزبها حولها على الفور. لقد حطمت أرقامًا قياسية في جمع التبرعات وعقدت تجمعات حاشدة، ويبدو أنها تسحب الولايات المتأرجحة الرئيسية في طريقها.

ولكن مع اختتام هاريس لجولة حملة ميدانية مع زميلها الجديد تيم والز في الترشح هذا الأسبوع وتحول انتباهها نحو المؤتمر الوطني الديمقراطي هذا الشهر، فإن التحديات الجديدة تلوح في الأفق. والحملة القصيرة تترك المرشحة التي لا تزال تقدم نفسها للناخبين مع القليل من الوقت لإعادة المحاولة.

قال نيل نيوهاوس، أحد خبراء استطلاعات الرأي الجمهوريين: "ستخضع للاختبار. ستخضع للاختبار من قبل حملة ترامب. ستخضع للاختبار من قبل الصحافة."