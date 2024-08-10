نائب رئيس اتحاد العمال: الاستثمار فى تعليم الطفل مبكرا يوفر آلاف الجنيهات

كتبت آية دعبس

أعد هشام فاروق المهيرى المشرف العام على سكرتارية المراة العاملة والطفل، نائب رئيس اتحاد العمال، ورئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية تقريرا بعنوان مشروع رعاية " التعليم فى الطفولة المبكرة"، حول سبل دعم منظومة أسواق عالم العمل العولمى الجديد ومتطلباته لانتاج وظائف مستقبلية للاطفال وحالية للمراة، ويوضح التقرير أن مشروع الرعاية يأتى تنفيذه عبر خطة طويلة الأمد يحتوى مضمونها الاساسى على محور " تدريب العنصر البشرى الذى يوفر نحو 30 ألف وظيفة سنويا للمراة تحت مسمى "أخصائى رعاية '.

ويعتمد المشروع على تأسيس الحضانات بالمفهوم التعليمي الصحى، وإعادة تأهيل المّنشأ منها بكل مقومات وسائل جذب اطفال ما قبل الخامسة من العمر وتدريب العاملين بها على سبل رعايتهم وهي إحدى الوظائف التى تجيدها المرأة وتتماشى وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا، وعن التمويل قال: إن وزارت التضامن والتعليم والاسكان بالتعاون مع التحالف الاهلى التنموى والمؤسسات الدولية قادرون على دعم وانشاء وتوفير حضانات ذات صبغة تعليمية قادرة على ان تنجب ملايين الأطفال المبدعين وتوفر فرص عمل من طراز يتوافق وأنماط الحياة العصرية.

ونبه التقرير إلى ضرورة تدريب أخصائي رعاية الطفولة المبكرة بشكل دورى واثقاله بكل مقومات المهنة التى تتطلب أشخاصا قادرون على تشكيل الأطفال واكتشاف مواهبهم وتوجيهها فضلا عن التقدير المادى والمعنوى لهم .