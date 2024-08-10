منطقة سوهاج الأزهرية تشارك في التصفيات النهائية لمسابقة "المشروع الوطني للقراءة"

سوهاج عمرو خلف

شاركت منطقة سوهاج الأزهرية برئاسة الدكتور أحمد حمادى وكيل المنطقة الأزهرية، في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية لمسابقة "المشروع الوطني للقراءة" في موسمها الرابع.

وتم تكريم الطلاب المشاركين من منطقة سوهاج الأزهرية في بُعد «الطالب المثقف» وهم صهيب محمد صلاح بمعهد محمود عنبر النموذجي بطهطا في الفئة الأولى، وريتاج أحمد فهمي بمعهد علي بن أبي طالب النموذجي في الفئة الثانية و ياسين محمود عبد الستار بمعهد أولاد خليفة بدار السلام في الفئة الثالثة وجلال محمود جلال معهد الإمام المراغي في الفئة الرابعة.

كما تم تكريم المعلمة ثمر عبد العزيز فهمي بمعهد شطورة الابتدائي المشاركة في فئة «المعلم المثقف»، و تكريم محمود جاد الرب، مدير إدارة المكتبات ومنسق عام المشروع الوطني للقراءة بالمنطقة.

يذكر أن مسابقة "المشروع الوطني للقراءة"، تعد مسابقة تنظمها مؤسسة البحث العلمي على أربعة أبعاد رئيسية للمنافسات بُعد الطالب المثقف، وبعد المعلم المثقف، وبعد الطالب الماسيّ، وبعد المؤسسة التنويرية ، ويشارك فيها الأزهر والتربية والتعليم.

