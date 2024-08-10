اليوم السابع
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السبت، 10 أغسطس 2024 03:14 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مقررة أممية تتهم إسرائيل بإبادة الفلسطينيين بأسلحة أمريكية وأوروبية

السبت، 10 أغسطس 2024 02:04 م
مقررة أممية تتهم إسرائيل بإبادة الفلسطينيين بأسلحة أمريكية وأوروبية ضحايا الحرب الإسرائيلية
أ ش أ

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قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، إنه في أكبر مخيمات الاعتقال وأكثرها عارا في القرن الحادي والعشرين، تقوم إسرائيل بإبادة الفلسطينيين في حي واحد، ومستشفى واحد، ومدرسة واحدة، بأسلحة أمريكية وأوروبية.


وأضافت ألبانيز، في تصريح لها عبر منصة "إكس"، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم السبت - أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين وسط عدم اكتراث كل "الأمم المتحضرة".


وأشارت إلى أن تاريخ إسرائيل في اغتيال الفلسطينيين بالداخل والخارج "طويل، ولا يمكن أن يبقى دون حساب".


وتابعت: "أدنت مع خبراء آخرين من الأمم المتحدة تصاعد العنف في الشرق الأوسط، والجولة الأخيرة من عمليات القتل والاغتيال خارج نطاق القضاء، من لبنان إلى إيران، والتي قد ترقى أيضا إلى أعمال عدوانية".


وشددت ألبانيز على ضرورة أن تكون التحقيقات المستقلة والشفافة والمساءلة جزءا من الطريق إلى السلام.







إسرائيل

إبادة الفلسطينيين

أسلحة أمريكية

غزة

الاحتلال




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