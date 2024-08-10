اليوم السابع
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مقتل عامل بطلقات نارية بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية فى قنا

السبت، 10 أغسطس 2024 06:16 م
مقتل عامل بطلقات نارية بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية فى قنا مديرية أمن قنا - أرشيفية
قنا - صابر سعيد

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لقى عامل مصرعه، اليوم السبت، بعد إصابته بطلقات نارية بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية بمركز دشنا شمال قنا قنا.

تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بمصرع عامل بعد إصابته بطلقات نارية بقرية نجع الخطاطبة في السمطا قبلي بدشنا، وتبين مصرع فضل.ع، 46 عاما، بسبب خلافات مع أبناء عمومته على قطعة أرض زراعية.

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين والسلاح المستخدم.







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