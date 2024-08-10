مصر تقدم التعازى للبرازيل فى ضحايا تحطم طائرة بولاية ساو باولو

كتب أحمد جمعة - عبد الوهاب الجندى

أعربت جمهورية مصر العربية عن تضامنها الكامل مع جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة، حكومةً وشعباً، إثر تحطم طائرة الركاب التي سقطت أمس بولاية ساو باولو ما أسفر عن مصرع جميع ركابها.

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد أبو زيد، اليوم السبت، على موقع إكس: "تتقدم مصر بخالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين".

وأعلن حاكم ولاية "ساو باولو" البرازيلية تارسيسيو دي فريتاس، الحداد لمدة ثلاثة أيام على أرواح الضحايا الذين لقوا حتفهم جراء حادث تحطم طائرة ركاب في الولاية.

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اليوم السبت، أن السلطات البرازيلية فتحت تحقيقات من أجل تحديد أسباب وملابسات الحادث، مشيرا إلى أنه تم العثور على الصندوقين الأسودين اللذين يحتويان على التسجيلات الصوتية وبيانات الرحلة من موقع الحادث.

وكانت طائرة ركاب قد تحطمت عقب سقوطها في منطقة سكنية بولاية "ساو باولو" البرازيلية، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 61 شخصا.. وكانت الطائرة في طريقها من منطقة "كاسكافيل" في ولاية "بارانا" جنوبي البلاد ، متجهة إلى مطار "جوارولوس" في مدينة "ساو باولو" عندما سقطت في بلدة "فينهيدو".