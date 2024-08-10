مشيرة خطاب: منتديات الشباب أفرزت كوادر شبابية قادرة على تولى المسؤولية

كتب محمد السيد الشاذلى

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس القومي والذي أنشأ بموجب قرار صادر عن الأمم المتحدة، هو مؤسسة مستقلة تهدف لمساعدة الدولة المصرية في نشر ثقافة حقوق الإنسان بين المواطنين، مضيفة أن الشباب يمثل مستقبل مصر المشرق.

ووجهت مشيرة خطاب، خلال كلمة لها فى فعاليات "منتدى الشباب وحقوق الإنسان"الذى ينظمه المجلس بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي واضع النواة الأولى لمنتديات الشباب التي كانت ملتقى موسع لتلاقي جميع الأفكار مهما اختلف أصحابها من الشباب، مشيدة بالدور الذي تقوم به الأكاديمية الوطنية للتدريب في دعم وتدريب الشباب.

وأكدت أن منتديات الشباب التي أطلقها الرئيس السيسي كانت صاحبة الفضل في إفراز كوادر شبابية واعية وقادرة على تولي المسؤولية، وقد ظهر ذلك في كثير من نواب الوزراء والمحافظين، لافتة إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان عمل على تدريب 9 آلاف شاب على ثقافة حقوق الإنسان من أجل المساهمة في نشر التوعية وثقافة حقوق الإنسان.

ينظم المجلس القومى لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، فعاليات "منتدى الشباب وحقوق الإنسان"، وبحضور عدد من القيادات الشبابية من مختلف المحافظات والكيانات الشبابية ومنظمات المجتمع المدنى وأصحاب المبادرات المهتمين بحقوق الإنسان.

يهدف المنتدى الى تعزيز فهم حقوق الإنسان بين الشباب وتمكينهم من المساهمة الفعالة في نشر ثقافة داعمة لحماية وإنفاذ حقوق الإنسان، وتوفير فرصة لتعزيز ثقة الشباب بأنهم يمتلكون مفتاح بناء مجتمع يدرك قدرهم، وأن وجهات نظرهم العصرية وتفانيهم وطلقتهم تجعلهم ثروة لا تقدر بثمن.

يشهد المنتدى مناقشة عدة محاور منها فهم الاطار الدولى لحقوق الإنسان، وتسليط الضوء على العلاقة الوثيقة بين الاقتصاد وحقوق الانسان والتنمية ودور الشباب في تعزيز التنمية المستدامة وطرق التنفيذ والمشاركة في مبادرات حقوق الانسان للشباب وممارسة المواطنة في مجتمعاتهم، والفرص والتحديات التي تواجه حقوق الإنسان.