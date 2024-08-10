مركز المناخ: ما يحدث فى الصعيد من أمطار وسيول ينذر بطفرات مناخية حادة

كتبت أسماء نصار

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن ما يحدث في جنوب مصر للأسبوع الثالث على التوالي من أمطار صيفية رعدية وسيول، لا يدع مجالا للشك أننا مقبلون على طفرات مناخية حادة.

ورغم سقوط الأمطار على جنوب البلاد فإنه مازال هناك ارتفاع كبير فى درجات الحرارة وفى نسبة الرطوبة الأمر الذى يساعد على الإحساس بالحرارة على جميع الأنحاء.

أوضح فهيم، أن الأمطار التي سقطت هى أمطار موسمية حدثت نتيجة تزحزح لحزام المطر شمالا مشيراً إلى أن هناك أمطار كانت تسقط فى فصل الصيف جنوب البحر الأحمر، لكن الجديد أنها استمرت لفترة من الزمن ثم انها جاءت في مناطق غير اعتيادية حتى لو بدرجة خفيفة لكن في النهاية الأوقات غريبة وهذا يرجع الى التغيرات المناخية في أنماط الطقس في العالم، و قد تكون هذه الأمطار ايجابية أو سلبية وتتفاوت شدتها من مكان الى آخر.

جدير بالذكر أن موسم السيول يبدأ من أول شهر سبتمبر حتى بداية شهر مايو لكن نتيجة للتغيرات المناخية أصبح يبدأ موسم السيول من شهر أغسطس حتى نهاية مايو، لذلك حذرت هيئة الأرصاد الجوية الفترة الماضية من سقوط أمطار على مدن جنوب الصعيد ما بين غزيرة ورعدية.