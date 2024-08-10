محافظ كفر الشيخ: رصف طريق "الكربة - الشهابية" بمركز بلطيم.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مدن محافظة كفر الشيخ، أعمال رصف الطرق الداخلية، وبين المراكز والمدن، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024- 2025، وذلك تحت إشراف الهيئة العامة للطرق، بتوجيهات لواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، من بينها رصف بطريق الكربة - الشهابية بمركز بلطيم، مؤكدًا أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة فى مجال مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق باعتبارها أحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

قال محافظ كفرالشيخ، إنه يتم متابعة المشروعات التى تتم على أرض الواقع بصفة دورية، وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعيًا، ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة، مكلفًا بإنجاز كافة أعمال الرصف على مستوى المحافظة.

كلف محافظ كفر الشيخ، بالالتزام بمواعيد العمل، وتحقيق الانضباط فى العمل، والتعايش مع مشاكل المواطنين، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز أعمال الرصف، وإستخدام مواد عالية الجودة فى أعمال الرصف، ومراعاة المواصفات الفنية خلال أعمال الرصف، وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة المرور خلال فترة العمل، مشيرًا إلى استمرار أعمال رفع الكفاءة والتطوير التي تشهدها مختلف الطرق بمراكز ومدن المحافظة، تحت إشراف مديرية الطرق بكفرالشيخ، والهيئة العامة للطرق والكبارى، فى إطار خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازى مع كافة القطاعات الأخرى.



رصف طريق الكربة الشهابية ببلطيم