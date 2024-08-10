محافظ الإسماعيلية يهنئ سارة سمير لفوزها بفضية باريس 2024 فى رفع الأثقال

الإسماعيلية - صبرى غانم

تقدم اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالتهنئة للبطلة الأولمبية سارة سمير ابنة مركز القصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية، عقب فوزها مساء اليوم السبت، بالميدالية الفضية في منافسات رفع الأثقال وزن 81 كيلو جراما.

وأشاد "أكرم" بعزيمة وإصرار البطلة الأولمبية سارة سمير أثناء منافسات اليوم، مما أدى لفوزها بالميدالية الفضية، متمنيًا لها المزيد من النجاح والتوفيق فيما هو قادم من منافسات.

وكانت قد رفعت سارة سمير صاحبة برونزية أولمبياد ريو في رفع الأثقال، وأحمد الجندي صاحب فضية أولمبياد طوكيو في الخماسي الحديث، علم مصر في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وحققت سارة سمير، لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال، ثلاث ميداليات ذهبية بمنافسات وزن 81 كجم بدورة الألعاب الأفريقية الأخيرة بغانا وسط طموح الوقوف على منصة التتويج الأوليمبى مجددا.

وتعد سارة سمير من أبرز اللاعبات المرشحة بقوة لحصد ميدالية أولمبية فى هذه النسخة سواء من قبل الاتحاد المصرى للعبة أو على صعيد مسئولو البعثة المصرية.