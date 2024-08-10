محافظ أسوان يتابع رفع كفاءة طريق قسطل وشفط مياه السيول.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

تابع اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، جهود الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بقيادة سيد سعدى فى رفع كفاءة طريق قسطل الشرقى على الحدود المصرية السودانية عقب تعرضه لكسور نتيجة سوء الأحوال الجوية وسقوط مياه الأمطار الغزيزة والسيول خلال الأيام الماضية، وذلك عقب استقرار الأحوال الجوية بعد موجه الأمطار والسيول.

وأشاد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، بروح التكاتف والتلاحم بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ، وهو الذى يساهم بشكل مباشر فى سرعة التعامل مع أى أحداث طارئة.

وقال سيد سعدى، رئيس مدينة أبوسمبل، فى بيان صحفى، إنه تم التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى بقيادة المهندس عيد كرومر والتى شاركت الوحدة المحلية بالمعدات الثقيلة والخفيفة فى أعمال تمهيد الطرق ، وتعلية الجسور من خلال وضع التربة الزلطية مما ساهم فى إعادة فتح طريق قسطل بشكل كامل وعبور السيارات والمركبات والشاحنات.

وأشار، إلى أنه تم أيضاً التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقيادة المهندس عبد الصبور الراوى حيث تم شفط كافة كميات المياه الناتجة عن السيول من الطريق وفى ميناء قسطل البرى ، والوضع مستقر بالشكل المطلوب.



صيانة الطريق



شفط مياه السيول



مهد الطريق للحركة المرورية



شفط المياه بميناء قسطل