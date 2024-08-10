اليوم السابع
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"كلنا واحد".. توزيع مساعدات على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا

السبت، 10 أغسطس 2024 12:20 م
"كلنا واحد".. توزيع مساعدات على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا كلنا واحد
كتب محمود عبد الراضي

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فى ضوء المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى واستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف فى أحد محاوره إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين، واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة "كلنا واحد .. معك فى كل مكان" - تحت رعاية رئيس الجمهورية - لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من (قاطنى المناطق الأكثر إحتياجاً والسيدات المعيلات، حيث إضطلع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية بتوجيه قوافل (طبية - إنسانية)، استهدفت عدد من القرى والتجمعات السكانية بنطاق محافظة الوادى الجديد لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين.

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مبادرة كلنا واحد

تم توزيع عدد من العبوات الغذائية والمساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.. وكذا توزيع بعض المساعدات العينية على عدد من السيدات المعيلات من ذوات الإحتياجات الخاصة.

وتم زيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر والعمل على الإرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات ، بالإضافة إلى التأكيد على إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته وحسن معاملة المواطنين.

كما شارك فى القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان لتيسير تلبية المطالب الأمنية والخدمية لبعض الأهالى، ولاقى ذلك قبولاً وإستحساناً من الأهالى ، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.

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مبادره كلنا واحد
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فاعليات مبادرة كلنا واحد 

 







كلنا واحد

مبادره كلنا واحد

وزاره الداخليه

اخبار الحوادث




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