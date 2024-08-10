كامالا هاريس تجدد دعوتها لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب فى غزة

كتبت رباب فتحى

قالت نائبة الرئيس الأمريكى كامالا هاريس لمتظاهرين مؤيدين لفلسطين في تجمع انتخابى في ولاية أريزونا إن "الوقت هو الوقت المناسب" للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس لإنهاء الحرب في غزة.

وقالت ليلة الجمعة فى تجمع انتخابى فى الولاية المهمة فى سباق الانتخابات " دعني أقول أنني كنت واضحة. لقد حان الوقت للحصول على صفقة وقف إطلاق النار وإتمام صفقة الرهائن. لقد حان الوقت والرئيس يعمل على مدار الساعة كل يوم لإنجاز صفقة وقف إطلاق النار وإعادة الرهائن.

وأضافت: "أنا أحترم أصواتكم".

في هذه الأثناء ، حضر دونالد ترامب تجمعًا في بوزمان ، مونتانا ، بعد تحويل طائرته إلى بيلينجز بسبب عطل فنى فى الطائرة أثناء سفره إلى الولاية.

وخلال حدث ليلة الجمعة ، ادعى أن هاريس لن تشارك فى المناظرة ، قبل أن يعترف بأنهما سيخوضان المناظرة على قناة ايه بى سى في سبتمبر.

وارتفعت شعبية هاريس وتقدمت خمس نقاط على دونالد ترامب في استطلاع جديد ، حيث حصلت على نسبة 42 في المائة مقابل 37 في المائة من الجمهوريين لترامب على المستوى الوطني مع أقل من ثلاثة أشهر للذهاب إلى الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.