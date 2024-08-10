قلق أوروبى إزاء التحركات العسكرية الأخيرة فى ليبيا

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عبرت بعثة الاتحاد الأوروبي والبعثات الدبلوماسية لدوله لدى ليبيا عن قلقها العميق إزاء التحركات العسكرية الأخيرة، على وجه الخصوص في المنطقة الجنوبية الغربية.

وقالت البعثة - في بيان مشترك مع البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في ليبيا، أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال) - إن استخدام القوة من شأنه أن يضر بالاستقرار في ليبيا؛ ويؤدي إلى معاناة إنسانية وينبغي تجنبه مهما كلف الأمر.

ودعا البيان "جميع الأطراف" إلى الدخول في حوار لمنع المزيد من الانقسام، والحفاظ على الاستقرار وعلى اتفاق وقف إطلاق النار في 2020، والسعي لتحقيق مصلحة الشعب الليبي؛ كهدف أسمى.

وحث جميع الأطراف الليبية الفاعلة والمجموعات المسلحة على ضبط النفس ووقف التصعيد بشكل عاجل، مؤكدا دعم الاتحاد الأوروبي لجهود الأمم المتحدة نحو عملية سياسية شاملة بقيادة ليبية.